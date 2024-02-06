Türkiye'deki yabancı nüfusu 2023'te kaç kişi oldu? En çok Iraklı ve Afgan...

Türkiye İstatistik Kurumu bugün nüfus istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'de ikamet eden nüfus 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

EN ÇOK IRAKLI VE AFGAN VAR

Türkiye'de yabancı nüfus içerisinde sırasıyla en çok Irak, Afganistan, Almanya, Türkmenistan, Rusya Federasyonu, İran, Suriye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan vatandaşları yer aldı.

2023 yılında 217 bin 476 Iraklı ikamet ederken bu nüfusun 109 bin 851'i erkeklerden, 107 bin 625'i ise kadınlardan oluştu.

Geçen yıl Türkiye'de ikamet eden Afganistan vatandaşlarının sayısı ise 164 bin 131 oldu. Afgan nüfusun 95 bin 538'i erkek, 68 bin 593'ü ise kadınlardan oluştu.

RUSLARIN SAYISI AZALDI

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası 2022'de 151 bin 49'a yükselen Rusya vatandaşı sayısı ise 2023'te 102 bin 585'e geriledi.

Türkiye'de yaşayan Iraklı sayısı 2023'te yüzde 21 azalırken Afgan sayısı yüzde 11,8 düşüş gösterdi. Rusya Federasyonu vatandaşı sayısı ise yüzde 32,2 geriledi.

Türkiye'de 415 vatansız kişi yer alırken 133 kişinin uyruğu tespit edilemedi.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLER DAHİL DEĞİL

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendiriliyor.



Kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler bu nüfusa dâhil edilmiyor.

Kaynak: SÖZCÜ