Bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülmüştü: Cezası belli oldu!

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ç. (28) ile avukatlar katıldı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan hakkında "cezai sorumluluğu tam" raporu gelen B.Ç., "Ben hiçbir şey yapmadım. Masumum. Başka bir şey demiyorum" şeklinde savunma yaptı.
Mahkeme heyeti, avukatların dinlenilmesinin ardından sanığa, "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
NE OLMUŞTU?
Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Ekim 2022'de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık B.Ç'nin "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.