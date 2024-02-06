BİZİM GÖKDENİZ UÇUYOR

Play-Off adaylarından, Kocaelispor'un en büyük rakiplerinden biri konumundaki Bodrumspor, deplasmanda Ümraniyespor’u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı! takımı sırtlayan isim ise art arda golleriyle Gökdeniz Bayrakdar oldu. Kandıralı genç oyuncumuz, İzmit'teki maçta tam bir Kocaelisporluluk görüntüsü vermiş ve takdir toplamıştı. Maçın gollerini 10’ Burak Çoban, 63’ Gökdeniz Bayraktar, 90+6’ Emre Kaplan attı... Bodrumspor (38), Ümraniyespor (24) puanda bulunuyor.
# büyük, oldu, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.