06 Şub 2024 - 13:31- Spor G:

BİZİM GÖKDENİZ UÇUYOR

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
BİZİM GÖKDENİZ UÇUYOR mask

Play-Off adaylarından, Kocaelispor'un en büyük rakiplerinden biri konumundaki Bodrumspor, deplasmanda Ümraniyespor’u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı! takımı sırtlayan isim ise art arda golleriyle Gökdeniz Bayrakdar oldu. Kandıralı genç oyuncumuz, İzmit'teki maçta tam bir Kocaelisporluluk görüntüsü vermiş ve takdir toplamıştı. Maçın gollerini 10’ Burak Çoban, 63’ Gökdeniz Bayraktar, 90+6’ Emre Kaplan attı... Bodrumspor (38), Ümraniyespor (24) puanda bulunuyor.
# büyük, oldu, Kocaelispor

06 Şub 2024 - 13:31 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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