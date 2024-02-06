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Kocaelispor'dan '8' numara videosu: En güzel 8 geliyor!

Kocaelispor'un uzun süredir arayış içinde olduğu 8 numara transferi için paylaşım yapıldı.

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Kocaelispor'un uzun süredir arayış içinde olduğu 8 numara transferi için paylaşım yapıldı. Kocaelispor X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda taraftarların söylemleri ve ifadeleri yer alırken video Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un "En güzel 8 numara geliyor" sözleriyle sonlanıyor.
# Kocaelispor, medya

06 Şub 2024 - 13:46 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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