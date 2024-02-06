Lastik-İş Goodyear ile üçüncü görüşmeyi bitirdi: "Yüzde 45 zam teklif ettiler asla kabul etmiyoruz"

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear işyerinde çalışan işçilerin Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde bugün ikinci oturum toplantısı Başiskele'de Tryp By Wyndham otelinde başladı. Sendika işçilerle yaptığı anket çalışmasından sonra hazırladığı taslağı geçtiğimiz ay işverene teslim etmişti. Lastik İş, üretim işçisi için yüzde 111, destek işçisi için ise yüzde 170 zam talep etmişti.

TARAFLAR ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME İÇİN MASADA

Lastik İş Sendikası; Pirelli, Brisa, Prometeon ile yapılan ikinci toplantının ardından bugün de yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren Goodyear temsilcileri ile üçüncü kez masaya oturdu. Toplantıya Sendika adına Genel Başkanı Aladdin Sarı, Sendika Yöneticileri katılırken Kiplas Yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Serkan ışık, Aslı Beyler katıldı.

DEPREME DAHA DUYARLI OLMALIYIZ

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Sarı işverenin yüzde 45 zam teklifinde bulunduğunu ve bunu asla kabul etmediklerini belirterek şunları söyledi, "Ülkemiz bir deprem bölgesinde olmasından dolayı bir daha böyle depremler olmaması açısından yerel yönetimlerin seçimlerde deprem konusunda daha duyarlı olacak açıklamaları siyasi partilerden duymak isteriz. Deprem ülkemizin gerçeğidir. Kocaeli bu deprem konusunda da 99 senesinde de çok büyük acılarla karşı karşıya kalmıştır. Her şeyin ötesinde de bizler de teknik olarak da önlemlerimizi almak durumundayız. Yöneticilerimizin ve siyasilerin hiçbir rant noktasında değerlendirmeden kararların en iyi şekilde alınmasını arzu ediyoruz. Biz çocuklarımızın ve insanlarımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili durumu bir daha yaşamak istemiyoruz.

YÜZDE 45 ZAM TEKLİF ETTİLER, ASLA KABUL ETMİYORUZ

Goodyear işletmesinin yaklaşımları diğer toplantılarda olduğu gibi aynı şekilde. Goodyear işletmesinin yaklaşımını aynı gördük. Bugün üretimde 4 tane madde geçti. Destekte de 3 madde geçti. Toplamda üretimde 26 maddeyi geçmişiz. Destekde de 24 tane maddeyi geçmişiz. Geçen toplantıda sosyal haklara yüzde 70 oranında zam veren Goodyear ücret konusunda da birinci altı ay için yüzde 45 oranında bir zam verdi. Bu bizim beklemediğimiz bir zam oranıydı. Nasıl ki sosyal haklarda yüzde 70 oranında verdiği teklifi kabul etmediğimiz gibi yüzde 45'lik zam kabul edeceğimiz bir rakam asla değil.Her ne kadar vermiş oldukları zam oranı birinci 6 ay için yüzde 45 oranında zam iyi bir adım olsa da bu rakamlar bizim kabul edeceğimiz rakamlar değildir.Biz bu toplu sözleşmelerin bir an önce bitmesini bu iradeyi Goodyear işletmesinde de görüyoruz. Diğer işletmelerin de aynı iradede olmasını bekliyoruz. Goodyear bizi bu adımlarla şaşırtıyor. Her ne kadar rakamları kabul etmesek bile bu adımları olumlu olarak görüyoruz. Müzakereleri önümüzdeki süreçte devam edeceğini düşünerek

bugünkü toplantıyı üretimde 4 destekte 3 madde olarak bitirdik. İkinci üçüncü ve dördüncü 6 aylarla alakalı herhangi bir zam konuşmadık”