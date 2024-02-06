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Cezaevinden firar edip uyuşturucu sattı!

Kocaeli'de cezaevinden firar eden hükümlü R.Ç., Gölcük ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

Demirören Haber Ajansı
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Cezaevinden firar edip uyuşturucu sattı! mask

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 1 Şubat'ta firar eden R.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. R.Ç., dün akşam saatlerinde Gölcük'te uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. R.Ç.'nin üst aramasında 10 gram uyuşturucu bulundu.

'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tutuklu ve hükümlünün kaçması' suçlarından toplamda 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
# ceza

06 Şub 2024 - 13:53 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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