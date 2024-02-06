Sedat Köse: Yaşadığımız coğrafyanın kaderini değiştirmek elimizde

Türkiye Kent Konseyleri Birliği 15. Dönem Başkanı&Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse 6 Şubat Kahramanmaraş depremine dair açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kiminin yetim ve öksüz, kiminin yarım ve yalnız kaldığı, 50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşanmasının ardından tam bir yıl geçti. 6 Şubat’ta ateş sadece düştüğü yeri değil, ülkemizin tamamını yaktı. Bu öyle büyük bir acıydı ki 81 vilayeti yıktı geçti.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bizlere bir kez daha hatırlatan bu deprem ne yazıkki tarih boyunca yaşanan en büyük felaketlerden biri oldu. Onbir ilimizin etkilendiği bu felaket her birimizde derin izler bıraktı.

Türk Milleti olarak; her zor koşulda olduğu gibi depremde de devletimiz ve halkımız el ele, birlik ve beraberlik içinde yaraları sarmaya çalıştık. 17 Ağustos Depremini yaşamış, yıkılmış fakat yeniden ayağa kalkmış bir şehir olarak; sizi en iyi biz anlarız” diyerek Kocaeli Valiliğimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte deprem bölgesindeki ve şehrimizdeki afetzede kardeşlerimize umut olduk. Aradan 25 yıl geçmesine rağmen halen etkilerini hissettiğimiz depremin acısını unutmak mümkün değil, unutmayacağız da. Deprem öldürmez yapı öldürür sözünü kendimize ve ilgililerine sürekli hatırlatarak, canımızı emanet ettiğimiz yapıların depreme dayanıklı standartlarda inşaa edilmesi noktasındaki hassasiyetlerimizi en açık şekilde ifade edeceğiz.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği olarak; deprem bölgesine yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde yetkililerle ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerimizde edindiğimiz ve rapor haline getirerek yetkili mercilere ilettiğimiz veriler, Birlik Yönetimi olarak yapılan çalışmaların takipçisi olduğumuzun teminatıdır.

Farklı kesimleri, sosyolojileri bir araya getirmiş 150’nin üzerinde kentte örgütlenmiş bir yapı olarak, kentlerimizin daha dirençli hale gelmesi için, kentsel planlama ve yönetimde etkili stratejilerin geliştirilmesi gibi konularda bilgi alışverişi ve işbirliğini teşvik edecek ve bunların sonucunda yerel aktörlere ve paydaşlara çözüm yolları önereceğiz. Depremin hasarlarını konuşmak yerine, olası durumlardaki maddi ve manevi kayıpların olmaması için alınabilecek önlemleri, geliştirilebilecek stratejileri konuşacağız. Çünkü alınacak önlemler ile depremin yıkıcı etkisini en aza indirgemek, yaşadığımız coğrafyanın kaderini değiştirmek elimizde!

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetimimiz adına; milletimizin bu ve bunun gibi felaketleri bir daha yaşamamasını temenni ediyor, 6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, depremde maddi ve manevi hasar görmüş tüm depremzedelerin acılarını yürekten paylaşıyorum."