Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Caddesi'ndeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okula çocuğunu almayan giden Murat Tosun, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken; bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tosun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.