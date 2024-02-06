06 Şub 2024 - 14:01- Gündem G:

Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü

Derince ilçesinde çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Murat Tosun (32) hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
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Çocuğunu almak için gittiği okulda bıçaklı saldırıya uğrayan veli öldü mask
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Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Caddesi'ndeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okula çocuğunu almayan giden Murat Tosun, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken; bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tosun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı. 
# araştırma, eğitim, çocuk

06 Şub 2024 - 14:01 - Gündem

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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