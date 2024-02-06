DHKP-C üyesi Pınar Birkoç kimdir? Pınar Birkoç nereli, kaç yaşında?

DHKP-C üyesi Pınar Birkoç ülke gündemi içerisinde konuşulan isimler arasında ilk sıralara yerleşti. Pınar Birkoç, gündemle beraber ismi çok konuşulmaya başlayan Pınar Birkoç hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Pınar Birkoç kimdir? Pınar Birkoç nereli, kaç yaşında? İşte detaylar:

PINAR BİRKOÇ KİMDİR?

Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgilere göre Çağlayan Adliyesi saldırganlarının Pınar Birçok ve Emrah Yayla olduğu aktarıldı.

Pınar Birkoç, 2001 yılında Ardahan'ın Damal ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 18 yaşında çeşitli suçlardan hüküm yiyen Pınar Birçok, bir süre cezaevinde kaldı.

23 yaşındaki Pınar Birkoç’a “yargılama” sürecinde “gizli tanık ifadeleri” ve bir yerde “ele geçirilen” molotof kokteylleri nedeniyle “patlayıcı madde bulundurmak”tan 10 yıl, “örgüt üyeliği”nden ise 9 yıl hapis cezası verildi.

Cezaevinde bir süre kalan Birçok, daha sonra tahliye oldu.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEKİ SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Pınar Birkoç ile bir diğer örgüt üyesi olan Emrah Yayla, polis noktasına saldırı düzenlerken etkisiz hale getirildiler.

Saldırıda 3 polis memuru yaralandı.

Sadırının gerçekleştiği yer Çağlayan Adliyesi C Kapısındaki polis noktasıydı.