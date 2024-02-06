Gölcük Devlet Hastanesi’ne yeni kavşak

Yeni yapılan Gölcük Devlet Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak, trafik düzeni ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni dönel kavşak yapılıyor. Hastanenin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte bölgede artacak trafik yükünün karşılaması, hastaneye giriş ve çıkışların düzenli yapılabilmesi, güvenli trafik sirkülasyonu sağlanması için yapılan yeni kavşakla Bahriye Üçok ile Amiral Kemal Kayacan caddelerinin kesişim noktasında araç trafiği düzenli hale getiriliyor. Çalışma kapsamında bordür, tretuvar yaya kaldırımı ve taş duvar imalatı ile asfaltlama yapılacak. Yeni kavşak düzenlemesiyle hastaneye araç giriş çıkışları düzenli hale getirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.