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Gölcük Devlet Hastanesi’ne yeni kavşak

Değirmendere’de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne Büyükşehir Belediyesi tarafından kavşak yapılıyor  

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Gölcük Devlet Hastanesi’ne yeni kavşak mask
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Yeni yapılan Gölcük Devlet Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak, trafik düzeni ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni dönel kavşak yapılıyor. Hastanenin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte bölgede artacak trafik yükünün karşılaması, hastaneye giriş ve çıkışların düzenli yapılabilmesi, güvenli trafik sirkülasyonu sağlanması için yapılan yeni kavşakla Bahriye Üçok ile Amiral Kemal Kayacan caddelerinin kesişim noktasında araç trafiği düzenli hale getiriliyor. Çalışma kapsamında bordür, tretuvar yaya kaldırımı ve taş duvar imalatı ile asfaltlama yapılacak. Yeni kavşak düzenlemesiyle hastaneye araç giriş çıkışları düzenli hale getirilecek.
# Gölcük Devlet Hastanesi, yeni, hizmet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

06 Şub 2024 - 14:32 - Gündem

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