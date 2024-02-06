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Kocaeli'de çalındı, Manisa'da bulundu

Kocaeli'nde dorse takılı halde çalınan çekici, Manisa’nın Salihli ilçesinde çalanlar tarafından parçalandığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de çalındı, Manisa'da bulundu mask
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Alınan bilgiye göre, 14 AAT 975 Plakalı çekici ve 41 ACM 221 plakalı dorse, Kocaeli ilinden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Çalınan dorse takılı çekici, Salihli’nin Yılmaz Mahallesi’ndeki boş arazide çalanlar tarafından parçalandığı sırada Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çaldıkları çekici ve dorseyi parçalayan şüpheliler, M.A. ve O.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., çıkarıldığı mahkeme tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest kaldı.

06 Şub 2024 - 14:36 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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