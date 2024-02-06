Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal istenen ceza belli oldu

İzmir’de kendisini ‘üşümesin diye’ aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge’yi öldüren katil zanlısı Delil Aysal hakkında iddiname hazırlandı.
Savcılık öldürme bakımından "tasarlayarak" ya da "canavarva hisle ödürmeyi" kabul etmedi. "Bir suçun delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamamak amacıyla kasten öldürme" suçu yöneltildi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.