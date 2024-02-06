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Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal istenen ceza belli oldu

İzmir'de gasp etmek için bindiği takside, şoför Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal'a "nitelikli kasten adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı. Savcı, Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal istenen ceza belli oldu mask

    İzmir’de kendisini ‘üşümesin diye’ aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge’yi öldüren katil zanlısı Delil Aysal hakkında iddiname hazırlandı.

Savcılık öldürme bakımından "tasarlayarak" ya da "canavarva hisle ödürmeyi" kabul etmedi. "Bir suçun delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamamak amacıyla kasten öldürme" suçu yöneltildi.

Kaynak: SÖZCÜ

06 Şub 2024 - 15:02 - Asayiş

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