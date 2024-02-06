Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal istenen ceza belli oldu

İzmir’de kendisini ‘üşümesin diye’ aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge’yi öldüren katil zanlısı Delil Aysal hakkında iddiname hazırlandı.

Savcılık öldürme bakımından "tasarlayarak" ya da "canavarva hisle ödürmeyi" kabul etmedi. "Bir suçun delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamamak amacıyla kasten öldürme" suçu yöneltildi.

Kaynak: SÖZCÜ