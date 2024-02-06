Emrah Yayla kimdir? DHKP C militanı Emrah Yayla kim?

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3’ü polis 6 kişi de yaralandı. Olayda, biri kadın 2 terörist polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 6 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimliklerine SABAH ulaştı. Teröristlerin 43 yaşındaki Emrah Yayla ve 26 yaşındaki Pınar Birçok olduğu belirlendi. İki teröristin de DHKP-C üyesi olduğu ve daha önce haklarında adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.

11 KİLO BOMBA İLE YAKALANMIŞ

Teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla’nın Adana’da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu belirlendi. 2007 yılında Haklar ve Özgürlükçüler Cephesi’nin (HÖC) çatısı altında illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Emrah Yayla’nın bombalı eylem yapmaya hazırlandığı bilgisinin alınması üzerine takibe alındığı, Yayla’nın içinde bulunduğu minibüsün durdurulması sonucu patlamaya hazır 11 kilo patlayıcı madde, 3 boru tipi bomba düzeneği, 2 kağıda sarılmış 500 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulunduğu öğrenildi. Yayla’nın Özel Yetkili 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda ise 2008 yılında ‘örgüt üyeliği, patlayıcı madde bulundurmak, güvenlik güçlerine direnmek, görevli memurlara hakaret’ suçundan 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.

İETT OTOBÜSÜNÜ YAĞMALAMIŞ

Etkisiz hale getirilen diğer terörist 26 yaşındaki Pınar Birçok’un ise DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu, 2016 yılında İstanbul’da İETT otobüsüne örgütlü yağma suçundan gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi. Pınar Birçok’un üzerinde örgüte ait kırmızı sarı tişörtlerden bulunduğu üzerinde ise “tutsaklar serbest” bırakılsın yazısı bulunduğu öğrenildi.

BOMBA DÜZENEĞİ VE PLASTİK KELEPÇE

Olay yerinde yapılan incelemelerde teröristlerin yanında bulunan çantada ve üzerlerinde plastik kelepçe ve bomba düzeneği bulunduğu öğrenildi. İki örgüt üyesinin İstanbul Adliyesinde DHKP-C üyelerinin duruşmasının bulunduğu gün eylem yaptığı kaydedildi. Örgüt üyelerinin bağlantılarıyla ilgili polisin başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.