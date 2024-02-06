Tuzla Piyade Okulu’ndaki skandalda karar: Teğmenlerin TSK’den ihracı istendi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihracı istenen teğmenlerin ihracı 18 Ocak’ta toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülmüştü.
Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren dört teğmen savunma yaparken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmemişti.
10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, disipline sevk edilen teğmenlerin yedisi de ihraç edildi. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Tuzla Piyade Piyade Okulu’nda yürüttüğü idari soruşturmayı genişletti.
Yüksek Disiplin Kurulu’nun soruşturmayı genişletmesi WhatsApp yazışmalarına dayandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararını onadığı takdirde teğmenlerin yedisinin ihracı kesinleşerek soruşturma genişletilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - ülkemizde ATAMIZIN ilke ve devrimlerine bağlı devlet memuru var mı ?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.