Gebze'de işçileri rehin alan şahsın çocukluk arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Olay, 1 Şubat günü saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter&Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Y., akşam saat 23.40 sıralarında tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrıldığı sırada operasyon yapıldı. 7 rehine kurtarılırken, İbrahim Y. ise gözaltına alındı. Şüphelinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi.

TUTUKLANDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olaya ilişkin E.Y, A.K. ve U.A. da gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, A.K. ve U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İbrahim Y. ise tutuklandı.

İSTEDİĞİMİ ALMADAN BIRAKMAM

İbrahim Y'nin çocukluk arkadaşı olduğunu belirten ve adlı kontrolle serbest bırakılan U.A. savcılık ifadesinde olayı bir arkadaşından duyduğunu o sırada arkadaşları ile alkol alırken vazgeçsin diye İbrahim Y.'yi aradığını söyledi. U.A. telefonda konuştuğunda İbrahim'in "İstediğimi almadan bırakmam" dediğini ancak isteğinin ne olduğunu söylemediğini belirtti.

DİNİ BÜTÜN BİRİ DEĞİLDİ

Olayı İbrahim Y.'den hiç beklemediğini söyleyen çocukluk arkadaşı "Gazze konusunda da bu kadar tepkili olduğunu bilmediğini ve İbrahim çok dini bütün biri değildi."dediği öğrenildi.