Jet İzmit meclisinde, MHP’li Kazan’dan önerge: “İhaleye alınmayan kaç firma var?”

İzmit Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı bugün İzmit Belediyesi içerisinde bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca’nın başkanlık yaptığı mecliste 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
ATIK İHALESİ İÇİN ÖNERGE
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis üyesi İlker Kazan, mecliste soru önergesi sundu. İzmit Belediyesi tarafından 3 yıl önce İzmit’teki atıkların toplanması için yapılan ihaleyi kazanan Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ihale süresinin bitmesi ile işi bırakmıştı. Bu yıl tekrar düzenlenen ihale hakkında soru önergesinde bulunan Kazan’a Meclis Başkanı Sarıca yazılı olarak yanıt vereceğini söyledi.
GERİ DÖNÜŞÜM İHALESİNİ YAPARKEN SERBEST PİYASADA TONU ARAŞTIRILMIŞ MIDIR?
MHP Meclis Üyesi İlker Kazan’ın İzmit Belediyesi’nin geri dönüşüm ihalesi hakkında sunduğu soru önergesi: “Belediyemizin geri dönüşüm ihalesi canlı yayınlanmış mıdır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesine kaç firma katılmıştır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesini hangi firma almıştır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesini alan firma tonunu kaç liradan almıştır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesine katılan firmalardan hangi belgeler istenmiştir? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesine katılıp evrakları eksik diye belirtilerek ihaleye alınmayan kaç firma vardır? Eksikleri nelerdir? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesini yaparken serbest piyasada tonu araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa tonu ne kadardır?”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.