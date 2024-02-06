06 Şub 2024 - 15:40- Siyaset G:

MHP’li Kazan 2023 yılında İzmit Belediyesi’ne kaç personel alındığını sordu

İzmit Belediyesi MHP’li Meclis Üyesi İlker Kazan, 2023 yılında belediyeye alınan personel sayısını sordu.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
MHP’li Kazan 2023 yılında İzmit Belediyesi’ne kaç personel alındığını sordu mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi’nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı, bugün Belsa Plaza’da bulunan Meclis Toplantı Salınu’nda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılmadığı Meclis’e Başkanvekili Çetin Sarıca başkanlık yaptı. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı, MHP grubunun soru önergesinin okunmasıyla başladı.

YAZILI CEVAP VERİLECEK

MHP Meclis Üyesi İlker Kazan imzası ile sunulan önergede, belediyeye alınan personeller soruldu. Önergede, “Belediyemize 2023 yılında ay ay kaç adet personel alınmıştır? Belediyemize 2024 yılı ilk ayında kaç personel alınmıştır? Alınan personeller hangi görev ve birimlere alınmıştır?” ifadeleri yer aldı. Çetin Sarıca, önergeye yazılı olarak cevap verileceğini ifade etti.
# 2024, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, ifade

06 Şub 2024 - 15:40 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.105.368 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL