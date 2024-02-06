MHP’li Kazan 2023 yılında İzmit Belediyesi’ne kaç personel alındığını sordu

İzmit Belediyesi’nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı, bugün Belsa Plaza’da bulunan Meclis Toplantı Salınu’nda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılmadığı Meclis’e Başkanvekili Çetin Sarıca başkanlık yaptı. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı, MHP grubunun soru önergesinin okunmasıyla başladı.
YAZILI CEVAP VERİLECEK
MHP Meclis Üyesi İlker Kazan imzası ile sunulan önergede, belediyeye alınan personeller soruldu. Önergede, “Belediyemize 2023 yılında ay ay kaç adet personel alınmıştır? Belediyemize 2024 yılı ilk ayında kaç personel alınmıştır? Alınan personeller hangi görev ve birimlere alınmıştır?” ifadeleri yer aldı. Çetin Sarıca, önergeye yazılı olarak cevap verileceğini ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.