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Gergerlioğlu'ndan olaya ilişkin açıklama:"İnsan hakları ihlali varsa kimsenin kimliğine bakmam"

Bugün gerçekleştirilen terör saldırısında öldürülen Pınar Birkoç için basın açıklaması yaptığı ortaya çıkan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuya ilişkin konuştu.

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Gergerlioğlu'ndan olaya ilişkin açıklama:"İnsan hakları ihlali varsa kimsenin kimliğine bakmam" mask
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Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen 2 DHKP/C'li terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilmiş ve saldırıda aralarında polis ekiplerinin de bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı. Teröristlere ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ederken terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı. Gergerlioğlu’nun toplantıda, “Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?” dediği öğrenildi.

ŞİDDETE KARŞIYIM

Gergerlioğlu olayın gündeme gelmesinin ardından, "Hapishanede ihlale uğrayan her kişinin hakkını savunurum, özgürlüğün kısıtlanması yargısal bir karar olup doğru veya yanlış karar olabilir. Bir de insan hakları ihlali varsa kimsenin kimliğine bakmam. Hapis öncesi ve sonrası yaptığı yanlış beni ilgilendirmez, şiddete karşıyım." ifadelerini kullandı.
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06 Şub 2024 - 15:42 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Murat - teröristleri insan haklarının dışında tutuyoruz. Vatana, Bayrağa, ihanet edenlerin cezası bellidir.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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