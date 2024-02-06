İş dünyası, afetin yıldönümünde yaraları sarmaya devam ediyor

Depremzedelerin normal yaşama daha hızlı adapte olmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli destekler sağlanıyor. Bu kapsamda, afetin birinci yıl dönümünde MKS Kağıt kamyonu Hatay’a yardım kolileri götürdü.



Deprem felaketi sonrasında bölgedeki kalkınma çalışmalarına destek olmaya odaklandıklarını belirten MKS Kağıt Kurucusu Maks Gerşon, "Bu felaketin etkilerini hafifletmek ve normal yaşama dönüşünü hızlandırmak için biz vatandaşların da elinden geleni yapması gerekiyor. Depremzedelerin yanında olmak ve onlara destek vermek bizim için çok önemli. Bu nedenle, geçtiğimiz aylarda depremzedelerin ihtiyaçlarını belirleyerek çeşitli yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdık. Depremin yıl dönümünde Hatay'a yardım malzemesi göndermek de bu çabalarımızın bir parçasıydı. Bu süreçte, depremzedeler için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Önemli olan, zorlu günleri birlikte atlatmak ve bölgenin yeniden yapılanması için gereken desteği sağlamaktır" dedi.

Ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade eden Gerşon, "Sadece malzeme yardımıyla değil, aynı zamanda psikolojik destek ve depremzede çocuklara o anları unutturarak projelerle de destek olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haziran ayında Hatay'da çocuklar için bir sinema salonu açtık. Bu depremzede çocukların normal yaşam sürdürebilmeleri için önemli bir adımdı. Eğitimlerinde ve sosyal etkinliklerinde psikolojik olarak destek olmak, onların depremi unutmalarına yardımcı olmak için önemliydi. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgesinde aktif bir şekilde çalışıyor. Ancak, depremin etkisi o kadar büyük oldu ki, bu asrın felaketi 11 ili etkiledi. Biz de elimizden geleni yaparak bölgedeki insanlara destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.