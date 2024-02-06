Deprem bölgesinden 308 bin kişi göç etti!

TÜİK'in açıkladığı 2023, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus sayısında düşüş yaşandı. Depremden etkilenen 11 ilde 2023’te 14 milyon 13 bin 196 olan nüfus, 2022’de yüzde 1.6 azalarak 13 milyon 792 bin 346’ya düştü.

ADANA: 2022’de 2 milyon 274 bin 106 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 0.17 azalarak 2 milyon 270 bin 198’e düştü.

ADIYAMAN: 2022’de 635 bin 169 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 4.8 azalarak 604 bin 978’e düştü.

MARAŞ: 2022’de 1 milyon 177 bin 436 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 5.3 azalarak 1 milyon 116 bin 618’e düştü.

HATAY: 2022’de 1 milyon 686 bin 43 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 8.76 azalarak 1 milyon 544 bin 640’a düştü.

MALATYA: 2022’de 812 bin 580 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 8.99 azalarak 742 bin 725’e düştü.

OSMANİYE: 2022’de 559 bin 405 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 0.31 azalarak 557 bin 666’a düştü.

URFA: 2022’de 2 milyon 170 bin 110 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 2 artarak 2 milyon 213 bin 964’e yükseldi.

DİYARBAKIR: 2022’de 1 milyon 804 bin 880 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 0.73 artarak 1 milyon 818 bin 133’e yükseldi.

ELAZIĞ: 2022’de 591 bin 497 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 2.16 artarak 604 bin 111’e yükseldi.



ANTEP: 2022’de 2 milyon 154 bin 51 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 0.47 artarak 2 milyon 164 bin 134’e yükseldi.

KİLİS: 2022’de 147 bin 919 olan nüfus sayısı 2023’te yüzde 4.79 artarak 155 bin 179’a yükseldi.