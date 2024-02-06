Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralılardan biri yaşamını yitirdi

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bugün öğle saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik saldırıda etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı.
YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta ' Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşurken yaralılardan birinin hayatını kaybettiğin duyurdu.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişinin Dilfıraz Karataş olduğu ortaya çıktı.
"TEDAVİLERİ SÜRÜYOR"
Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, adliyedeki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaretinin ardından açıklama yaptı.
Davut Gül şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Çağlayan Adliyemizde bir terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Kahraman polislerimizin anında müdahale etmesiyle, iki terörist ölü ele geçirildi. 3 polisimiz yaralandı. Polislerimizi hastanede ziyaret ettik. Durumları iyi. Polislerimiz dışında 4 vatandaşımız yaralandı. Biri şehit oldu. 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor. Gördüğümüz kadarıyla hayati bir tehlikeleri yok. Olayın ilk anından itibaren hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem sayın bakanımız süreci takip ettiler. Ben emniyet personelimize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Adliye personelimize de geçmiş olsun diliyorum. Vefat eden hemşerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Türkiye de başka çumhurbaşkanı varmı varda bizimi bilmiyoruz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.