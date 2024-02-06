Başkan adayı Balıkçı vatandaşla bir araya geldi

Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, seçim çalışmaları kapsamında Tuğrul Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Körfez ilçesinin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla gerçekleştirilen buluşma, karşılıklı fikir alışverişiyle verimli bir şekilde geçti.

BALIKÇI, ESNAF VE VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Balıkçı, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini not aldı. Körfez ilçesinin trafik sorunları, altyapı eksiklikleri ve çevre düzenlemesi gibi konular üzerinde duruldu. Aday, bu sorunların çözümü için projelerini anlattı ve halkın da fikirlerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşlar, Körfez ilçesinin gelişimi ve kalkınması için yapılması gerekenleri dile getirdi. İşyerlerinin daha iyi koşullarda faaliyet gösterebilmesi, altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve çevre düzenlemesinin yapılması gibi konular öne çıktı. Balıkçı, bu talepleri dikkate alarak, seçildiği takdirde bu sorunların çözümü için çalışacağını belirtti.

KÖRFEZ'İN EKONOMİK GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK PROJELERİMİZ VAR

Tuğrul Caddesi, Körfez ilçesinin en işlek ve önemli caddelerinden biri olarak bilinir. Bu nedenle, burada gerçekleştirilen buluşma, Körfez esnafının ve halkının ekonomik sorunlarını dile getirmek için önemli bir fırsat oldu. Balıkçı, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, onlara destek olmak için çözüm önerileri sundu.

Esnaf ve vatandaşlar, genellikle yüksek kira bedelleri, vergi yükü, rekabetin artması gibi ekonomik sorunlardan şikayet ettiler. Balıkçı, bu sorunların farkında olduğunu ve belediye başkanı seçildiği takdirde bu sorunları çözmek için çalışacağını belirtti. Ayrıca, esnaf ve vatandaşların fikirlerini alarak, Körfez'in ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde çalışmayı planladığını da ifade etti.

Balıkçı, Körfez'in ekonomik potansiyelini daha iyi değerlendirmek için yeni iş fırsatları yaratmayı ve mevcut işletmelerin desteklenmesini önerdi. Ayrıca, turizm ve tarım gibi sektörlere de önem verilmesi gerektiğini vurguladı

HEP BİRİKTE KÖRFEZ'E DEĞER KATACAKLARINA İNANDIĞINI İFADE ETTİ

Bu buluşmada, Körfez'in her mahallesinden dalga dalga yayılan bir iktidar umudu ortaya çıktı. Balıkçı, birlikte yönetme ve her bir vatandaşın sözüne değer verme sözü verdi. Vatandaşların derdini kendi dermiş gibi dinleyeceklerini ve anlayacaklarını belirten Balıkçı, hep birlikte kararlar alacaklarını vurguladı. Birlikte hareket etmenin ve karar vermenin gücüyle, Körfez'e değer katacaklarına inandığını ifade etti. Balıkçı, bu inancın ve birlikte çalışmanın başarıya ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı'nın bu buluşması, Körfez halkı arasında umut ve heyecan yarattı. Balıkçı, hep birlikte kararlar alacaklarını vurguladı. Son olarak, Balıkçı ve ekibi, Körfez halkının desteğiyle birlikte başaracaklarına olan inançlarını vurguladı.