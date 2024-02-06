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Samsun'da kadın cinayeti: Evinin önünde öldürüldü

Samsun'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muradiye Terzi, hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Samsun'da kadın cinayeti: Evinin önünde öldürüldü mask

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi. 

Apartman görevlisi, Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Terzi, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Terzi, burada hayatını kaybetti. 

Çalışma başlatan polis, şüphelinin Terzi'nin gönül ilişkisi yaşadığı M.D. olduğunu belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken; Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi.
# Kadın

06 Şub 2024 - 16:20 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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