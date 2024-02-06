06 Şub 2024 - 16:20- Siyaset G:

AKP'li eski başkan Sait Mete istifa edecek mi?

AKP Karamürsel Belediye Başkan aday adayı ve eski ilçe başkanı Sait Mete, aday adayları tanıtım programının akşamında sosyal medya dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Aygün Baş
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AKP'li eski başkan Sait Mete istifa edecek mi? mask

AKP Karamürsel Belediye Başkan aday adayı ve eski ilçe başkanı Sait Mete, aday adayları tanıtım programının akşamında sosyal medya dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Yapılan paylaşımda, “Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Daha son sözünü söylemedi kader, yol ayrımı değil istikameti yeniden tahkim etme zamanı şimdi. Korkmadan, çekinmeden, boyun eğmeden Cesaretle...” ifadelerine yer verilmişti.

ESKİ BİR PAYLAŞIM

Yapılan bu paylaşımın ardından AKP Karamürsel eski İlçe Başkanı Sait Mete’nin istifa edip etmeyeceğini merak konusu oldu. Konuya ilişkin gazetemize açıklamada bulunan Mete, “Söz konusu gönderi eski bir paylaşım, benim böyle bir gündemim yok” dedi.
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06 Şub 2024 - 16:20 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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