AKP'li eski başkan Sait Mete istifa edecek mi?

AKP Karamürsel Belediye Başkan aday adayı ve eski ilçe başkanı Sait Mete, aday adayları tanıtım programının akşamında sosyal medya dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Yapılan paylaşımda, “Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Daha son sözünü söylemedi kader, yol ayrımı değil istikameti yeniden tahkim etme zamanı şimdi. Korkmadan, çekinmeden, boyun eğmeden Cesaretle...” ifadelerine yer verilmişti.
ESKİ BİR PAYLAŞIM
Yapılan bu paylaşımın ardından AKP Karamürsel eski İlçe Başkanı Sait Mete’nin istifa edip etmeyeceğini merak konusu oldu. Konuya ilişkin gazetemize açıklamada bulunan Mete, “Söz konusu gönderi eski bir paylaşım, benim böyle bir gündemim yok” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.