CHP, Başiskele'de Saadet Partisi’ni mi destekleyecek?

CHP, Büyükşehir Belediyesi dahil 9 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. Başiskele, Dilovası ve Gebze’de henüz açıklamadı. Edindiğimiz bilgiye göre CHP’nin Başiskele’de belediye başkan adayı çıkarmayacağı, Saadet Partisi’nin belediye başkan adayı Zafer Mutlu’yu destekleyeceği öğrenildi. Başiskele’de AKP’li eski belediye başkanı Hüseyin Ayaz’ın ‘bağımsız’ aday olarak çıkması, ilçe siyasetin dengesini değiştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kullarlı - başkan hüseyin ayaz gelin el ele verelim.
M.murtaza Yekayak - Kartepe’de biz ülkücüler CHP yi desdekleyip ona oy vereceğiz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.