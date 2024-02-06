06 Şub 2024 - 16:22- Siyaset G:

CHP, Başiskele'de Saadet Partisi’ni mi destekleyecek?

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP, Başiskele'de Saadet Partisi’ni mi destekleyecek? mask
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CHP, Büyükşehir Belediyesi dahil 9 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. Başiskele, Dilovası ve Gebze’de henüz açıklamadı. Edindiğimiz bilgiye göre CHP’nin Başiskele’de belediye başkan adayı çıkarmayacağı, Saadet Partisi’nin belediye başkan adayı Zafer Mutlu’yu destekleyeceği öğrenildi. Başiskele’de AKP’li eski belediye başkanı Hüseyin Ayaz’ın ‘bağımsız’ aday olarak çıkması, ilçe siyasetin dengesini değiştirdi.
# chp, Başiskele, zafer mutlu, AKP, aday, Dilovası

06 Şub 2024 - 16:22 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

M.murtaza Yekayak - Kartepe’de biz ülkücüler CHP yi desdekleyip ona oy vereceğiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 16:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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