CHP, Başiskele'de Saadet Partisi’ni mi destekleyecek?

CHP, Büyükşehir Belediyesi dahil 9 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. Başiskele, Dilovası ve Gebze’de henüz açıklamadı. Edindiğimiz bilgiye göre CHP’nin Başiskele’de belediye başkan adayı çıkarmayacağı, Saadet Partisi’nin belediye başkan adayı Zafer Mutlu’yu destekleyeceği öğrenildi. Başiskele’de AKP’li eski belediye başkanı Hüseyin Ayaz’ın ‘bağımsız’ aday olarak çıkması, ilçe siyasetin dengesini değiştirdi.