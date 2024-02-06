06 Şub 2024 - 16:26- Asayiş G:

Okul bahçesindeki dehşetin ardından baba ve oğlu çıktı

Derince ilçesinde Murat Tosun'un, çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu gözaltına alındı. Taraflar arasında husumet bulunduğu, şüphelilerden babanın Tosun'u darp ettiği, oğlunun ise bıçakladığı öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Okul bahçesindeki dehşetin ardından baba ve oğlu çıktı mask
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Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu almak için okula gelen Murat Tosun, bahçede 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Murat Tosun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Murat Tosun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Okul bahçesindeki dehşetin ardından baba ve oğlu çıktı

Baba darp etmiş, oğlu bıçaklamış

Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K. (51) ve oğlu B.K. (24) olduğunu tespit etti. Zanlılar, Derince'de olaydan sonra kaçtıkları araç içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, Murat Tosun ile aralarında husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Ayrıca zanlıların olay akşamı Murat Tosun'u takip ettikleri, baba M.K'nın okul bahçesinde Tosun'u darp ettiği, oğlu B.K'nın ise bıçakladığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan baba ve oğul adliyeye sevk edildi.
Okul bahçesindeki dehşetin ardından baba ve oğlu çıktı
Okul bahçesindeki dehşetin ardından baba ve oğlu çıktı

# sağlık, tespit, çocuk, inceleme

06 Şub 2024 - 16:26 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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