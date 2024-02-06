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Pedofiller hadım edilecek

Kazakistan'da kimyasal kastrasyonun yeterli olmadığı belirtilerek pedofili kişilerin hadım edilmesine karar verildi.

Pedofiller hadım edilecek mask

Kazakistan, pedofiliden hüküm giyen kişilerin genital organlarının ameliyatla alınmasını öngören bir tasarıyı onayladı.

Milletvekilleri, ülkede uygulanan ve ilaçlar yoluyla libidoyu düşüren kimyasal kastrasyon yönteminin çocuk istismarını önlemede yeterli olmadığını belirtti. İktidardaki Amanat Partisi'nden milletvekili Elnur Beisenbayev, katı yasalara rağmen çocukları hedef alan saldırı ve tacizlerin arttığını söyledi.

Ülkede 5 yaşındaki bir çocuğun bir pedofil tarafından kaçırılarak öldürülmesi Kazakistan'ı ayağa kaldırmıştı. 48 yaşındaki saldırganın daha önce de benzer suçlardan hüküm giydiği ortaya çıkmıştı.

Almatı'da kızına tecavüz eden bir babaya verilen 20 yıl hapis cezası da yetersiz bulunmuştu.
# çocuk

06 Şub 2024 - 16:30 - Asayiş

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