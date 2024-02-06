Demokrat Makina Mühendisleri gazetemizi ziyaret etti

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin genel kurulu 17-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Demokrat Makina Mühendislerinin adayı mevcut başkan Mehmet Ali Elma, genel kurulda yeniden başkanlığa aday oldu. Genel Kurul, 17 Şubat Cumartesi günü SMMMO Şube Binası’nda konuşmalar gerçekleşecek. Seçim ise 18 Şubat Pazar günü Ulugazi İlkokulu’nda yapılacak.
KENTE SAHİP ÇIKMAK
Gazetemizi ziyaret eden Başkan Mehmet Ali Elma, “Emeğimize, mesleğimize, sorunlarımıza ve haklarımıza sahip çıkmaya, üretimi ve sanayileşmeyi savunmaya, kent ve ülkemiz sorunlarına, doğaya ve yaşama saygıyla, ülkemize ve dünyamızın geleceğine sahip çıkmaya, bilimin ve demokrasiden yana olmaya, emekten ve demokrasiden yana tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.