06 Şub 2024 - 16:33- Gündem G:

Demokrat Makina Mühendisleri gazetemizi ziyaret etti

Demokrat Makina Mühendisleri gazetemizi ziyaret etti mask

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin genel kurulu 17-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Demokrat Makina Mühendislerinin adayı mevcut başkan Mehmet Ali Elma, genel kurulda yeniden başkanlığa aday oldu. Genel Kurul, 17 Şubat Cumartesi günü SMMMO Şube Binası’nda konuşmalar gerçekleşecek. Seçim ise 18 Şubat Pazar günü Ulugazi İlkokulu’nda yapılacak.

KENTE SAHİP ÇIKMAK

Gazetemizi ziyaret eden Başkan Mehmet Ali Elma, “Emeğimize, mesleğimize, sorunlarımıza ve haklarımıza sahip çıkmaya, üretimi ve sanayileşmeyi savunmaya, kent ve ülkemiz sorunlarına, doğaya ve yaşama saygıyla, ülkemize ve dünyamızın geleceğine sahip çıkmaya, bilimin ve demokrasiden yana olmaya, emekten ve demokrasiden yana tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Demokrat Makina Mühendisleri gazetemizi ziyaret etti
# TMMOB, Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, SMMMO, seçim

06 Şub 2024 - 16:33 - Gündem

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