Başkan Hürriyet, asrın felaketinin yıldönümünde deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından tam bir yıl geçti. İzmit Belediyesi, 1 yıl boyunca deprem bölgesinden elini hiç çekmedi. Acı kayıpların yaşandığı depremlerin yıldönümünde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet depremden etkilenen Adıyaman’da depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

“YARALARIN SARILMASI ADINA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İzmit Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla kurulan Adıyaman K-15 İzmir-İzmit Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Hürriyet’e CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Konteyner Kent Sorumlu Kaymakamı Muhammet Samet Bahar ve Op. Dr. Mehmet Salıcı eşlik etti. Başkan Hürriyet, ziyareti sırasında depremzede vatandaşlarla görüşerek ihtiyaçları sordu. Yaraların sarılması adına var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Başkan Hürriyet, İzmitlilerin selamlarını iletti.

HÜRRİYET, “İLK GÜNDEN İTİBAREN”

Başkan Hürriyet, “Bugün 6 Şubat. Depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Depremin ardından kısa sürede Adıyaman’a ulaşmıştık. Burada ciddi bir hasar vardı, vatandaşlarımız mağdurdu. Bütün ekiplerimizde birlikte burada ilk etapta bir çadırkent kurmuştuk. İçerisinde psiko-sosyal destek, sağlık alanları gibi birçok sosyal hizmetin de bulunduğu bir alan yapmıştık. Sonrasında hava şartlarının da değişmesiyle beraber konteyner kentlere dönüştürmüştük.



“KADINLARA DESTEK OLUYORUZ”

Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız Konteyner Kentteyiz. Altyapısıyla birlikte burada düzenli bir alan kurmuştuk. Daha sonrasında düzenlemelere desteklerimiz devam etti. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü’nün önderliğinde Mor Yerleşkeler kurduk. Mor Yerleşkelerde psiko-sosyal destek ve istihdam desteği gibi birçok alanda kadınlara destek olduk. TKDF gönüllük esasıyla çok güzel işler çıkarıyor. Ben Canan Güllü ve tüm gönüllülere çok teşekkür ediyorum. Onlarla yol yürümekten onur duyuyorum.

“SAĞLIK KONTEYNERİ İLE GEBE KADINLARA DESTEK OLUYORUZ”

Burada eğitim ve sağlık konteynerlerimiz var. Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Salıcı ilk günden beri burada. Mehmet Bey, gebe kadınların sağlıklı bir süreç geçirmeleri adına gönüllülük esasıyla destek veriyor. İzmit’teki doktor arkadaşlarımız da buraya ultrason aleti gönderdiler. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

OP. DR. MEHMET SALICI, “BİZİM İÇİN YAPTIKLARINIZ UNUTULMAYACAK”

Op. Dr. Mehmet Salıcı, “Fatma Başkanım, ilk günden beri burada bizimlesiniz. Ben halkım adına size, İzmit Belediyesine ve İzmit halkına çok teşekkür ediyorum. Bizim için yaptıklarınız asla unutulmayacak. Acımızı paylaştınız, daha iyi olabilmemiz için bize iyi olanaklar sağladınız. Biz de elimizden geldiğince burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’de konteynerde hizmet veren tek kadın polikliniği burası. Bu da sizin sayenizde, sizin vizyonunuzla oldu” dedi.

İZMİT BELEDİYESİ DEPREM BÖLGESİNDEN ELİNİ HİÇ ÇEKMEDİ

Depremin ilk gününden bu yana elini bölgeden hiç çekmeyen İzmit Belediyesi, K-15 İzmir-İzmit Geçici Konaklama Merkezi’nde Mor Yerleşke, Eğitim Konteyneri ve Sağlık Konteynerinin yanı sıra 122 konteyner kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kurulan yaklaşık 280’e yakın konteyner kentte 500 kişi yaşıyor. Mor Yerleşke ve Sağlık konteyneri komşu konteyner kentlerden de yoğun ilgi görüyor.