- Yaşam

Toby Keith kimdir? Toby Keith öldü mü?

Toby Keith kimdir? Toby Keith yaşıyor mu? "Should've Been a Cowboy" şarkısıyla tanınan ABD'li şarkıcı Toby Keith, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Toby Keith kimdir? Toby Keith öldü mü? mask

ABD'de country müziğinin önde gelen temsilcilerinden Toby Keith, bir süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düştü.

62 yaşında hayatını kaybeden Keith'in ölüm haberi, kişisel sosyal medya hesabından "O, hastalıkla zarafet ve cesaretle savaştı. Keith ailesinin yanında huzur içinde vefat etti" sözleriyle duyuruldu.

"Should've be a Cowboy" ve "He ain't value miss" gibi şarkılara imza atan Keith, ABD'nin en başarılı country yıldızlarından biri olarak kabul edilirken ilk albümünü 1993 yılında çıkardı

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Keith, 11 Eylül saldırılarından sonra yayınlanan "Courtesy Of The Red, White And Blue (The Angry American)" şarkısıyla dünya çapında popüler olmuştu.
# toby keith, medya, çocuk

06 Şub 2024 - 16:54 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.105.368 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL