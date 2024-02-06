Toby Keith kimdir? Toby Keith öldü mü?

ABD'de country müziğinin önde gelen temsilcilerinden Toby Keith, bir süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düştü.
62 yaşında hayatını kaybeden Keith'in ölüm haberi, kişisel sosyal medya hesabından "O, hastalıkla zarafet ve cesaretle savaştı. Keith ailesinin yanında huzur içinde vefat etti" sözleriyle duyuruldu.
"Should've be a Cowboy" ve "He ain't value miss" gibi şarkılara imza atan Keith, ABD'nin en başarılı country yıldızlarından biri olarak kabul edilirken ilk albümünü 1993 yılında çıkardı
Evli ve 3 çocuk sahibi olan Keith, 11 Eylül saldırılarından sonra yayınlanan "Courtesy Of The Red, White And Blue (The Angry American)" şarkısıyla dünya çapında popüler olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.