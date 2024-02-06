Tüpraş için kritik tarih açıklandı! Herkesi gözü orada

Yapılan açıklamada; Şirketin 01. 01. 2023- 31. 12. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 4 Mart 2024 tarihinde kamuya açıklanmasının planlandığı belirtildi. Kurumsal politikalar gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince “sessiz dönem” uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.