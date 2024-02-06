Giorgi Kharaishvili Kocaelispor’da

Kocaelispor’da haftalardır beklenen 8 numara transferi tamamlandı. Gürcü futbolcu Giorgi Kharaishvili ile anlaşan Kocaelispor, sosyal medya hesabından da transferi resmen duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Ailemize Hoş Geldin Kharaishvili! Kulübümüz ile Macaristan Futbol Federasyonu'na tescilli Ferencvárosi TC arasında profesyonel futbolcu Giorgi Kharaishvili'nin nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Giorgi Kharaishvili arasında 1 yılı opsiyonlu." ifadeleri yer aldı.

GİORGİ KHARAİSHVİLİ KİMDİR?

27 yaşındaki Gürcü oyuncu Giorgi Kharaishvili son olarak Dinamo Tiflis’te kiralık olarak forma giydi. Kharaishvili 36 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergiledi.