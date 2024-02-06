Emekli olmayı reddetti, tazminat kazandı

ABD’nin Louisiana eyaletinde bulunan üretim ve dağıtım şirketi J&M Industries’de çalışan 65 yaşındaki bir kadın yaş ayrımcılığına uğradığını belirterek dava açtı.

ABD’de Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu’nun (EEOC) yaptığı açıklamaya göre şirket, 20 yıldır şirkette çalışan kadına 65. yaş günü yaklaşırken emeklilik planları hakkında baskı yaptı.

Şirkette 20 yıldır çalışan kadının yöneticisi, defalarca "Ne zaman emekli olacaksın", "Neden 65 yaşında emekli olmuyorsun?" ve "Emekli olmamanın sebebi nedir?" diye sordu.

Ülkede çalışana karşı ayrımcılık veya tacizle ilgili federal yasaların uygulanmasından sorumlu olan EEOC'nin bildirdiğine göre, kadın şirkete çalışmayı hemen bırakma gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.



Bunun üzerine şirket, 'ekonomik belirsizliği' gerekçe göstererek kadının bulunduğu pozisyonun kaldırıldığını belirtti ve işten çıkarma yoluna gitti. Ancak şirket daha sonra 'kaldırıldığını' öne sürdüğü rol için 39 yaşında başka birisini işe aldı.



İşten çıkarma yaparken kadın çalışanını yaşından dolayı kovmadığını öne süren şirket, 20 yıllık çalışanının yerine gelen kişiyi 'ondan daha fazla ve önemli iş yaptığı' gerekçesiyle işe aldığını söyledi.

Bu gelişmeler üzerine görülen davada şirket, eski çalışanına geriye dönük olarak 105 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Kararın, çalışanları yaş ayrımcılığından korumaya yardımcı olacağı belirtildi.