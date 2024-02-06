UGC Depremin 1. Yılında depremzedeleri unutmadı

“Şehirlerin yerle bir olduğu ve binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği acı depremin üzerinden bir yıl geçti geldiğimiz bugün sorunlar dağ gibi duruyor.”

Kahramanmaraş merkezli depremi değerlendiren Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti, depremin ilk anından geçen bir yılı değerlendirdi. Depremin 1.Yıldönümünde de devam eden sorun ve istekleri de masaya yatırdı.

Genel Merkezi Kocaeli’de bulunan ve ülkemiz başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde temsilcilikleri olan Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Ahmet Öz, depremin 1. Yılında gelinen noktayı değerlendirdi.

Depremin meydana geldiği an itibari ile tüm hazırlıkları yaparak deprem bölgesinde soluğu alan UGC Genel Başkanı Öz;

“ Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon vatandaş doğrudan etkilenirken 53 bin 537 kişi arasında 33 gazeteci hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Merkezli depremin ardından 1 yıl geçmesine rağmen depremzedeler, büyük sıkıntılar içerisinde yaşamlarına devam ediyor.”

“1999 MARMARA DEPREMİNDEKİ TECRÜBELERİMİZİ KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNE AKTARDIK”

Benzer acıyı yıllar öncesinde bizzat kendilerinin bulunduğu körfez bölgesinin yaşadığını o dönemde depremin tüm yakınlarını kendilerinden kopardığına işaret eden (UGC) Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Ahmet Öz, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesiyle ilgili neler yapıldığı konusunda şu açıklamalara yer verdi.;

“Depremden birkaç saat sonra bizzat benim ve yönetimimin önderliğindeki UGC-Deprem Kriz Merkezi kuruldu. Marmara depremindeki tecrübelerden faydalanıldı. Sosyal medya paylaşımlarındaki numaralar tek tek teyit etmek için arandı ve yararlı, ulaşabilir olan telefon numaraları tespit edildi.

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti tarafından oluşturulan deprem kriz merkezi olarak deprem bölgesi ile temaslara geçtik.

Mersin Valiliği, Mersin Gençlik Spor Müdürü, Mersin Afad Müdürü, Mersin Öğrenci Yurtlarının Müdürleri, Konya, Karaman ile deprem mağduru 10 il in resmi kuruluşları, AFAD Genel Merkezi ve AKUT, Sakarya, Kocaeli, Urfa, Mersin, Adana da faaliyet gösteren ve deprem bölgelerine gelen arama kurtarma ekipleri, milletvekilleri, Hatay da görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın- Özel Kalem Müdürü-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ile 7 gün içerisinde cep telefonlarından sürekli temas kurduk.”

“SICAĞI SICAĞINA DEPREMZEDELERDEN GELEN İLK TALEPLERİ JET HIZIYLA GÜNDEMİMİZE ALDIK”

UGC Genel Başkanı Ahmet Öz, bölgede meydana gelen depremin önemini hemen kavrayarak çalışmalara hız verdiklerini dile getirerek;

“Yüzde 80- enkazdan çıkarılması için arama kurtarma ekip talepleri,

Yüzde 20- gıda, yemek, cenaze aracı, barınma, ambulans, ulaşım, lojistik v.b olmuştur. Dünya genelinde faaliyet gösteren Türk ve yabancı gazetecilere hizmet veren bir sivil toplum örgütü Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak, depremzede kardeşlerimize 7 gün içerisinde doğru dürüst uyumadan yardımcı olmaya çalıştık.”

“500 ÜN ÜZERİNDE DEPREMZEDELERDEN GELEN TALEPLERİ DEĞERLENDİRDİK”

Genel Başkan Öz ;”Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak 450 Hatay, 70 küsur civarında da diğer 9 il de ikamet eden depremzedelerin ve deprem bölgesinde görevli UGC gazeteci üyelerimizin bize ilettikleri talepleri aldık ve resmi kurumlarla yaptığımız temaslar sonucu bize iletilen talep ve ihbarları yaklaşık yüzde 90 oranında çözmeye çalıştık. İhbar ve taleplerini ileten kişileri sonradan telefonla arayarak sorunlarının çözülüp çözülmediğini de teyit ettik.”

“DEPREM BÖLGESİNE GİTTİK”

Deprem bölgesindeki ilk müdahalelere yönelik yapılan bilgilerle ilgili konuşan Öz;

“Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti 20-21-22 Şubat 2022 tarihleri arasında 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem felaketinden en çok etkilenen iller arasında bulunan Hatay’daki depremzedeleri ziyaret ettik.

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti UGC Genel Başkanı Ahmet Öz, Genel Başkan Yardımcısı Tezcan Aydın, Mersin Şube Başkanımız Gültekin Hakan Koçman tarafından oluşturulan heyet 20 Şubat tarihinde Hatay’a ulaştı.

Heyetimiz yaklaşık iki gün boyunca Hatay’ın farklı yerlerinde depremzedeler, gazeteciler ve yetkililer ile bir araya geldi ve sorunlar ve istekler hakkında bilgi aldı.”

UGC HEYETİ 6.4 ŞİDDETLİ MERKEZ ÜSTÜ OLAN HATAY DEFNE’DE DEPREME YAKALANDI

Deprem bölgesine destek vermeye gittiklerinde depreme yakalandıklarının altını çizen Başkan Ahmet Öz;

“UGC heyeti olarak büyük depremin 17.gününde 20 Şubat 2023 akşamı Hayat Defne merkezli 6.4 ile Hatay Samandağ merkezli 5.8 depremine yakalandık.”

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNCELEMELERİN ARDINDAN SORUNLARI TESPİT ETTİK”

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Heyeti’nin deprem bölgesindeki izlenimleri ve en çok yaşanan sıkıntı ve sorunları tespit ettikleri hakkında bilgiler aktaran UGC Genel Başkanı Ahmet Öz,

“1-Deprem çadırları konusunda eksiklikler çok.

2- Deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapılasıya kadar konteyner kentlerin ivedi olarak oluşturularak depremzedelere tahsis edilmesi gerekiyor.

3- Sağlık hastalıklardan korunmak için hijyene çok önem verilmesi gerekiyor.

4-AFAD çadırları Kızılay’ın çadırlarından yaşam alanı olarak çok güzel. Kızılay öncelikle bundan sonraki yapacağı çadırlarda AFAD çadırları kalitesinde bol bol çadır yapmalı ve stoklamalıdır.

6 - 11 ili etkisi altına alan depremde Kızılay çadır üretimi ve stoklama açısından sınıfta kalmıştır. Bundan sonraki 7/24 çadır üretimi yapacağı bir ortamı Kızılay hazırlamadır.

7- Elektrik üreten jeneratör sayısı artırılmalıdır.

8-Doğu illerinde meydana gelen büyük depremin 18.gününde bile çadır temin edemeyen çok büyük sayıda depremzedeler vardır.

9-Acilen Türkiye’de Doğal Afetler Bakanlığı kurulmalıdır.

10-Her ilin üniversitelerinde mezun olup ta iş bulamayan öğrenciler için Doğal Afetler Bölümü açılmalı ve bu bölümlerde öğrenci yetiştirilmeli ve mezun edilmelidir.

11- 81 ildeki tüm belediyeler ve bakanlıklar, Doğal Afetler Üniversitesinden mezun olan öğrenciler için tüm teknolojik ürünler ile donatılmış çalışma ve tatbikat ortamları yaratmalıdır. Böylece, Türkiye’nin her yerinde meydana gelebilecek deprem veya doğal afetlere karşı hazırlıklı bir Türkiye modeli oluşturulmalıdır.

Üsteki bu sorunları İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili birimler ile basın kuruluşlarına ilettik.”

DEPREMİN 1.YILDÖNÜMÜNDE ADIYAMAN’DAKİ DEPREMZEDELER SORUNLAR YUMAĞI İLE BOĞUŞUYOR.

UCG Genel Başkanı Öz, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçmesine karşın Adıyaman’daki depremzedeler ciddi barın sorunlarının yanı sıra diğer sorunlarla boğuşmaya devam ettiklerine tanık olduklarını dile getirerek;

“Halen ağır hasarlık binalar yıkılıyor. Şehir merkezinde yıkımlar devam ediyor. Şehir merkezinde halen ağır hasarlı binalar var. Birçok vatandaş konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. TOKİ konutları yapımları devam ediyor. Şu ana kadar teslime dilen TOKİ konutları yok. 8 Şubat tarihinde Adıyaman’da gelecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılan TOKİ konutlarının Örenli Mahallesi’ndeki bazı blokların ve Akpınar köy evlerinin kurasını çekeceği düşünüyor. Konteynır kentlerde alt yapı iyi olmadığı için yağmurun yapması ile birlikte konteyner aralarında bulunan sokaklar göle dönmektedir. Bu durum depremzedeleri mağdur olmasına neden olmaktadır. Ayrıca konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlar, yağmurun yağmasıyla birlikte damlama konusunda mağdur olduklarını bildirmektedir. Bazı konteynerlarda yaşayan vatandaşlar ise kendilerine teslim edilen konteynırlarda arızlar olduğunu ifade ediyor. Birçok köyde köy evlerinin yerleri belli bir değil. Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde deprem konutlarının yeri dahi belli değil. İlçede bazı yerlerde konut yapılacağı söylense bile somut adımlar atılmış değil. Adıyaman merkezde bazı okullar depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı çıkmış, ancak bu okullar daha yıkılmamıştır. Bu okulların yerine ne zaman yenisinin yapılacağı merak ediliyor. Birçok çocuğun deprem sonrasında psikolojik desteğe ihtiyacı var. Depremde uzuvlarını kaybeden vatandaşlar için acilen Adıyaman’a fizik tedavi hastanesinin yapılması gerekiyor. Şehir merkezinde sadece bir tane eğitim ve araştırma hastanesi var. Şehir merkezinde yıllar önce yıkılan devlet hastanesinin bir an önce hizmete açılması gerekiyor. Temeli atılan bu hastane bir türlü tamamlanmıyor. Şehir merkezinde yıkılan yerlere yeni işyerleri yapılmadığı için kira fiyatları uçmuş durumda. Esnaf yeni işyerinin yapılmasını istiyor. Şehrin her yeri toz, yollar köstebek yuvası.”

HATAY İLE MALATYA’DA MANZARA AYNI

1. Konteyner sıkıntısı

2. İnternet sıkıntısı ( kentin %70 ) yok

3. Su sıkıntısı

4. Depremzedelere ödenecek 10.000 TL yi alamayanlar çoğunlukta

5. Şehir planlaması hakkında bir çalışma yok.

6. 138.000 yıkılan eve karşılık hala %10 u yapılmadı.

7. İşyeri konteynerleri şehrin işlek olmayan bölgelere inşa ediliyor.

8. Hırsızlık olayları yüksek

9. Sokak aydınlatmaları yetersiz.



Genel Başkan Ahmet Öz, son olarak sözlerine şöyle devam ederek;

“Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak, 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.