Park halindeki araçları çizdiler!

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Işıklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park edilen çok sayıda araç, kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce çeşitli yerlerinden çizildi. Araçlarını o halde gören sürücüler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sürücüler şikayette bulunurken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
"Mahalle halkı 20-25 aracın çizildiği söylüyor"
Otomobilini 4 ay önce alan Cevdet Külük, “Aracımı yeni aldık. İşimizi halletmek için otomobili park etmiştim. İşimi hallettikten sonra döndüğümüzde otomobilin kapısını boydan boya çizmiş olduklarını gördüm. Olaya ilişkin şikayetçi olduk. Mahalle halkı 20-25 aracın çizildiği söylüyor ama şu an olay yerinde 5 araç var. Sokağımı emanet olarak bırakmıştım" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.