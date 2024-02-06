İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u Leyla Hanım filminin galasına davet etti. Hürriyet açıklamasında "Dün gerçekleştirdiğimiz ziyarette, Kocaeli Valimiz Sn. Seddar Yavuz'u, 11 Şubat Pazar akşamı gerçekleşecek Leyla Hanım filmimize davet ettik." ifadelerini kullandı.
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Hürriyet Vali Yavuz'u Leyla Hanım filmine davet etti
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u Leyla Hanım filminin galasına davet etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.