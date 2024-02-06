Yeni salgın hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Avrupa'da artan kızamık virüsü tehlikesine karşı önlem kararı aldı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi.

YURT DIŞI BAĞLANTILI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yunanistan'da 2022 ve 2023'te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024'te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi.

AŞI İÇİN ÖZEL EKİP KURULACAK

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

Yapılan çıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.