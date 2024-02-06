- Sağlık

Yeni salgın hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı

Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da başlayan yeni salgın Türkiye'nin sınırına dayandı. Yunanistan'da artan vakalar sonrası yetkililer harekete geçti.

Anadolu Ajansı
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Yeni salgın hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı mask

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Avrupa'da artan kızamık virüsü tehlikesine karşı önlem kararı aldı. 

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi. 

YURT DIŞI BAĞLANTILI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yunanistan'da 2022 ve 2023'te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024'te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi. 

AŞI İÇİN ÖZEL EKİP KURULACAK

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi. 

Yapılan çıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.
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06 Şub 2024 - 19:38 - Sağlık

Mahreç  Anadolu Ajansı

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