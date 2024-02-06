Yağma suçundan 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat tarihinde İzmit'te 5 şüpheli Kemal T'ye yönelik "Yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Yasak olmayan bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak" suçu işlendi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen H.İ.S., Y.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüphelilerden Y.İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.