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Yağma suçundan 4 tutuklama

İzmit ilçesinde bir kişiye karşı yağma ve hürriyetinden yoksun kılma suçunu işleyen 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yağma suçundan 4 tutuklama mask

Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat tarihinde İzmit'te 5 şüpheli Kemal T'ye yönelik "Yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Yasak olmayan bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak" suçu işlendi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen H.İ.S., Y.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüphelilerden Y.İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit

06 Şub 2024 - 19:58 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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