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Sahte dekontla 90 bin TL alışveriş yapan 3 şüpheli yakayı ele verdi

Kocaeli'de sahte dekontla 90 bin TL değerinde malzeme satın alan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Sahte dekontla 90 bin TL alışveriş yapan 3 şüpheli yakayı ele verdi mask
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Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli, sahte dekontla 90 bin TL değerinde ürün alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden 2 mağdur polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren G.G., E.C ve S.K isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06 Şub 2024 - 20:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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