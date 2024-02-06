11 yaşındaki öğrenciye cinsel istismar: Öğretmen tutuklandı

Rusya'nın Toksovo şehrinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki öğretmen Anna Plaksyuk, 11 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel nitelikte şiddet içeren eylemlerde bulunmakla suçlandı.
Öğrencisini öğle teneffüslerinde sınıfa kitleyerek "zorla göğüslerine dokundurmak ve çocuğun özel bölgelerine dokunmak" gibi istismar suçlarından dolayı tutuklanan öğretmenin 20 yıla kadar hapsi istendi.
Okul dışında da öğretmenin öğrencisine gönderdiği cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflar çocuğun annesi tarafından fark edildikten sonra, öğrencinin annesi durumu polise ve okul yönetimine bildirdi.
Çocuğun avukatı İlya Rusyaev şöyle konuştu:
"Ülkemizde çocuklara karşı işlenen suçlar çok ağır bir şekilde cezalandırılıyor, bu nedenle çok sert ama adil bir ceza alacak. Bu yaştaki bir çocuk henüz tam olgunlaşmamış, aynı zamanda yaptıklarının tam olarak farkında da değil. Bu tür eylemler çocuklarda psikolojik travmaya neden oluyor. Kanun bu amaçla bir rıza yaşı belirliyor, ülkemizde bu yaş 16 olarak belirlendi"
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.