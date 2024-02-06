Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre MİT, Santa Maria Kilisesi saldırısı ile alakalı yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü DEAŞ’ın Horasan yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri ile birlikte geçtiğimiz Cumartesi günü ortak operasyon düzenlemişti.

DEAŞ’ın Afganistan-Pakistan uzantısı sayılan sözde Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 hücre üyesinin yakalanması için İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonlarda 15 terör örgütü şüphelisi gözaltına alınmıştı.

Sarıyer’de 28 Ocak’ta 2 hücre üyesi tarafından gerçekleştirilen kilise saldırısı ile doğrudan bağlantılı 3 şüphelinin de aralarında bulunduğu 15 DEAŞ üyesinin emniyetteki sorgusu bugün sona erdi. Hücre üyeleri, yoğun güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye ardından ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüphelinin 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. DEAŞ mensubu 10 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.