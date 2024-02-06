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101 bin 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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101 bin 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi mask
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Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde Kocaeli ile birlikte 4 ilde yapılan baskında toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
# tespit

06 Şub 2024 - 20:55 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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