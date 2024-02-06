101 bin 562 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde Kocaeli ile birlikte 4 ilde yapılan baskında toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.