Sedat Peker, Kocaeli'deki iki aileyi barıştırdı

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker, Kocaeli’de önemli bir olaya dahil oldu. Uzun süredir paylaşım yapamayan Peker'in iki husumetli ailenin barışması için yapılan toplantıya görüntülü bağlandığı ve arabulucu olduğu iddia edildi.

İKİ AİLE BARIŞTIRILDI

İddialara göre Gebze’de aralarında husumet bulunan iki aile Sedat Peker’in devreye girmesi ile barıştırıldı. Peker, Sulh için bir araya gelen ailelerin toplantısına görüntülü arama ile bağlandı. Konu ile ilgil paylaşım yapan Gebze’nin tanınan simalarından Volkan Tosun, “Değerli büyüğümüz Sayın Reis Sedat Peker’in araya girmesi sonucu semtimiz Gebze’de uzun zamandır aralarında husumet bulunan KIRMIZIYILDIZ ve KAMACI aileleri arasında sulh yapılarak barış yapılmıştır. Bu barışta emeği geçen başta değerli büyüğümüz Reis Sedat Peker olmak üzere Ali Metin Polat, Alaattin Kızılcan ve Ufuk Yapıcı abilerimizden ve barış sağlanmasında emeği geçen tüm dost kardeş ve büyüklerimizden Allah razı olsun inşallah. Barış hükümlerin en güzelidir” ifadelerini kullandı.