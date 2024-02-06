Çınar Ekibi Bayraktar Köyü sakinleriyle buluştu

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, her gün faklı köylere ziyarette bulunarak vatandaşların kapısını çalmaya devam ediyor. Çınar Ekibi son olarak Bayraktar Köyünü ziyaret etti. Tüm evlerin kapısını çalan ekip, vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini dinledi. Çınar Ekibini memnuniyetle karşılayan köy sakinleri Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini sundu. Çınar Ekibi, köy ziyaretlerine önümüzdeki günlerde de devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.