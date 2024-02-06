Domain Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Bir alan adı, bir IP adresini (198.51.100.1 gibi) sirketadiniz.com adresine dönüştürerek sizin ve müşterilerinizin web sitenize ulaşmasını kolaylaştırır veya kişiselleştirilmiş bir iş e-posta adresi oluşturmanıza olanak tanır.

Alan Adı Kayıt Kuruluşu Nedir ve Neden Bir Alan Adı Kayıt Kuruluşuna İhtiyacınız Var?

İnternet, IP adresleri ve sunucular üzerinden çalışır. Her web sitesinin bir sunucuyu işaret eden bir IP adresi vardır. Bir alan adı kayıt şirketi, IP adresi yazmaya gerek kalmadan söz konusu web sitesine ulaşmak için metin dostu bir yol sağlayan alan adları sağlayan bir şirkettir.

Alan adı daha sonra bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayardaki dosya sistemine çok benzer şekilde, web sitesinin dosyalarını tutan bir hosting sunucusuna yönlendirilir.

Alan adı kayıt şirketleri, işletmelerin alan adlarını satın almalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. DNS yönetimi, WHOIS gizlilik koruması ve SSL sertifikaları gibi özellikler sunar. Bu hizmetlerin çoğu bir alan adının fiyatına dahildir, ancak bazı kayıt şirketleri bunlar için ekstra ücret talep edebilir.

Bir alan adı seçmek, işletmenizi veya web sitenizi kurarken önemli bir adımdır. İnsanların şirketiniz hakkında sahip olacağı ilk izlenimdir ve bir kez kurulduktan sonra değiştirmek zor olabilir. Bu nedenle bir alan adına karar vermeden önce araştırma yapmanız önemlidir.

Alan Adı Bir İşletme İçin Neden Önemlidir?

Alan adı yalnızca bir adres değildir; çevrimiçi kimliğinizin temelidir. Markanızı temsil eder, potansiyel müşterileri çeker ve işletmenizin başarısını önemli ölçüde etkiler.

İşletmeniz İçin Bir Alan Adına İhtiyacınız Var mı?

Bir alan adı temel olarak internetteki alanınızı rezerve ettiğinden, bir işletme web sitesine veya e-postasına sahip olmayı düşünüyorsanız, cevap büyük olasılıkla evettir.

Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, bir alan adı işletmeniz için önemli bir pazarlama aracıdır. Dünyanın gün geçtikçe internete daha fazla bağımlı hale gelmesiyle birlikte, güçlü bir çevrimiçi varlığa sahip olmak, dünyadaki hemen hemen her işletme için hayati önem taşır. Kaliteli bir alan adı, işletmenizin dünya çapında web üzerinde daha görünür olmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda işletmenizin gelecekte uzun yıllar boyunca büyümesine de yardımcı olur.

İnternetteki yerinizi bir alan adı ile kaydetmek, başka hiç kimsenin bu alan adını kaydedemeyeceği ve kullanamayacağı anlamına gelir. Şu anda işinizi çevrimiçi olarak genişletmeye hazır değilseniz, alan adınızı şimdi kaydettirmek size gelecekte hazır olduğunuzda çevrimiçi varlığınızı oluşturma esnekliği sağlayacaktır.

Alan adı, işletmenizle birlikte çok uzun süre kalacak bir şeydir, bu nedenle başlangıçta iyi bir isim seçmek hem şimdi hem de ileride çok önemlidir.

Doğru Alan Adı Nasıl Seçilir?

Kaydedeceğiniz alan adını seçmek söz konusu olduğunda, öncelikle şirket adınızı mı kullanacağınıza yoksa şirketinizi temsil edecek alternatif bir alan adı mı seçeceğinize karar vermeniz gerekir. Şirket adınız müşterilerinize ne sunduğunuzu doğru bir şekilde temsil ediyorsa, işletme adınızı bir alan adı olarak kaydettirmek en iyi çözüm olabilir. Uzun bir işletme adınız varsa veya müşterileriniz için hecelemesi veya hatırlaması zor olabilecek bir adınız varsa, kaydettirmek için alternatif bir alan adı seçmeyi düşünmeniz gerekir.

Alan adı seçiminizin bir sonraki kısmı, hangi uzantıyı kullanmak istediğinizi belirlemektir. Çoğu müşteri .com, .org veya .net son ekini tanıyacak olsa da, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli başka uzantılar da vardır. Türkiye’de alan adı kaydı yapmak isteyen ve yalnızca ülke içinde faaliyet gösteren bir işletmeyseniz .com.tr uzantısını tercih edebilirsiniz. Domain almak için Niobe Hosting adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mükemmel Alan Adını Seçmek İçin İpuçları

Aşağıda marka kimliğinize uygun bir alan adı seçmek için önemli olan faktörleri bulabilirsiniz:

1. TLD Seçimi

Üst düzey alan adının (TLD) web sitenizle ilgisini dikkatlice değerlendirin. Örneğin, Türkiye için ".tr" gibi bölgesel alan adlarının yerel odaklı işletmeler için idealken, ".org" gibi tematik alan adları kâr amacı gütmeyen kuruluşlara uygun olduğunu bilin.

TLD'yi göz önünde bulundurmak, alan adınızı işletmenizin yapısı ve hedef kitlesi ile uyumlu hale getirir. Küresel bir kitleyi hedefliyorsanız, ".com" ile devam etmek en iyisidir.

2. Anahtar Kelimeleri Dahil Edin

Alan adınıza, web sitenizin amacını tam olarak tanımlayan 2-4 alakalı anahtar kelimeyi stratejik olarak ekleyin. En etkili ve SEO dostu seçeneği bulmak için farklı kombinasyonlarla denemeler yapın. Ancak, alan adınızı çok uzun ve hatırlanması zor hale getirmeyin.

3. Markalaşmayı Vurgulayın

Alan adınız markanızın çevrimiçi temsilidir. Bu yüzden yalnızca akılda kalıcı değil, aynı zamanda rakiplerinizden farklı bir ad seçin. Benzersiz ve markalaşabilir bir alan adı, marka kimliğinizi güçlendirir ve müşteri güvenini artırır.

4. Basitliği Tercih Edin

Alan adınızı basit, kısa ve telaffuzu kolay tutun. Kullanıcıların kafasını karıştırabilecek ve web sitenizi ziyaret etmelerini engelleyebilecek karmaşık ifadelerden kaçının.

5. Tutarlı Olun

Alan adınızın online mağazanızın içeriği, hizmetleri veya ürünleriyle uyumlu olduğundan emin olun. Tutarlı ve alakalı bir alan adı, kullanıcı deneyimini iyileştirir ve marka tanınırlığına yardımcı olur.

6. Kullanılabilirliği Doğrulayın

Alan adınızı kesinleştirmeden önce, başka kimsenin talep etmediğinden emin olmak için doğrulama hizmetleri aracılığıyla kullanılabilirliğini doğrulayın. Potansiyel alan adınızın farklı varyasyonlarının kullanılabilirliğini kontrol etmek de iyi bir fikirdir.

Domain Kaydının Temel Avantajları

Domain kaydının temel avantajları aşağıdaki şekildedir:

1. İşletmenize güvenilirlik katar

Bir alan adına sahip olmak, işletmenizin müşterilerine profesyonel bir şekilde görünmesini sağlar. Ücretsiz web hosting hizmetleri size genel URL'ler sağlar, bu da müşterilerinize değerli ürün ve hizmetler oluşturmak için çaba sarf etmiyormuşsunuz gibi görünmenize neden olabilir. Öte yandan bir alan adı kaydettirirseniz, işletmeniz organize, profesyonel ve saygın görünür.

2. Markanızı oluşturur

Bir alan adı markanızın bilinirliğini artırmaya yardımcı olur. Tıpkı bir vitrin gibi, bir alan adı aracılığıyla markanız için görünürlük sağlamak, farkındalık yaratacak ve müşterileri çekecektir. Alan adınız şirketinizin adıyla eşleşirse, varlığınızı güçlendirir ve müşterilerin sizi hatırlamasını kolaylaştırır.

İşletmeniz İçin Doğru Alan Adı Kayıt Kuruluşunu Nasıl Seçersiniz?

Bir alan adı satın almaya veya yenilemeye hazır olduğunuzda, seçtiğiniz alan adı kayıt kuruluşu deneyiminizi etkileyebilir. Hangisinin sizin için doğru olduğuna karar vermeden önce her bir alan adı kayıt kuruluşunun neler sunduğunu ve işinizi nasıl etkileyebileceğini anlamanız önemlidir.

Bir alan adı kayıt kuruluşu seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörler fiyat, özellikler ve müşteri hizmetleridir.

Fiyat - Alan adı yenilemelerinde fazla harcama yapmak istemezsiniz. Bu yüzden ne beklemeniz gerektiğini tam olarak anlamak için hem ilk fiyatı hem de yenileme fiyatlarını kontrol ettiğinizden emin olun.

Özellikler - Alan adı kayıt şirketinin DNS yönetimi ve WHOIS gizlilik koruması gibi ihtiyacınız olan hizmetleri sunduğundan emin olun.

Müşteri Hizmetleri - İhtiyacınız olduğunda, alan adı kayıt kuruluşunuzdan yardım alabileceğinizden emin olun.

Alan Adı Sorgulama ve Alan Adı Kaydı Nasıl Yapılır?

Bir web sitesi oluşturmanın ilk adımı bir alan adı kaydetmektir. Alan adı kayıt işlemi, alan adının güvenliğini ve geçerliliğini sağlayan çeşitli özellikleri dikkate alır.

1. Alan adı sorgulama

Bir alan adını kaydetmeden önce, alan adının kullanılabilirliğini kontrol etmeniz gerekir. Bir alan adının kullanılabilirliğini kontrol etmek, ihtiyacınız olan adın zaten başka biri tarafından kullanılmadığını gösterir.

2. Kayıt

Alan adının kullanılabilir olduğunu doğruladıktan sonra, alan adını kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi, ad, adres, e-posta ve telefon numarası gibi kişisel ve iletişim bilgilerinin sağlanmasını içerir.

3. Doğrulama

Kayıt verilerini aldıktan sonra, alan adı kayıt kuruluşu sağlanan bilgileri doğrular. Bu doğrulama işlemi, alan adını kaydettiren kişinin meşru olmasını sağlar.

4. Ödeme

Alan adı kaydını kaç yıllık yaptığınıza bağlı olarak alan adı ödeme işlemleri yapılır.

İstediğiniz Alan Adı Alındığında Ne Yapmalısınız?

Son derece rekabetçi bir çevrimiçi ortamda, istediğiniz alan adı zaten alınmış olabilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki stratejileri göz önünde bulundurmanız gerekir:

1. Bir Alternatif Seçin

Markanızı ve işletme kimliğinizi yansıtmaya devam eden diğer alan adı seçeneklerini araştırın. Alternatif olarak alacağınız domain, aklınızdaki alan adına yakından benzemelidir.

2. TLD'ler ile denemeler yapın

Web sitenize uygun seçenekleri bulmak için farklı TLD'lerle denemeler yapın. Bu noktada evrensel veya tematik TLD'ler uygun alternatifler sağlayabilir.

3. Yeniden satın almayı düşünün

Bazı durumlarda, insanlar alan adlarını yalnızca yeniden satmak amacıyla satın alır. Bu yüzden yeniden satın alma olasılıkları hakkında bilgi almak için onlara ulaşın. Öte yandan, ideal alan adınızı kullanan bir web sitesinin çok aktif olmadığını görürseniz, sahibiyle iletişime geçebilir ve satın almayı teklif edebilirsiniz.

Alan Adı Yenilemeleri

Bir alan adı kaydı genellikle 1 ila 10 yıl arasında geçerlidir ve bu sürenin sonunda alan adının yenilenmesi gerekir. Alan adı yenileme, alan adının sürekliliğini sağlayan çeşitli özellikler içerir.

Bunlar aşağıdaki gibidir:

Alan adının süresinin dolması: Bir alan adı, kayıt süresi boyunca yenilenmezse süresi dolar. Süresi dolduğunda, alan adı etkin olmaz ve onunla ilişkili web sitesi erişilemez hale gelir.

Alan adı yenileme: Bir alan adını yenilemek için alan adı sahibinin yenileme ücreti ödemesi gerekir. Yenileme ücreti genellikle kayıt ücretine eşittir.

Bir alan adı için ödemesiz dönem: Çoğu alan adı kayıt şirketi, bir alan adının süresi dolduktan sonra bir ek süre sunar. Ödemesiz dönem, alan adı sahibinin herhangi bir ek ücret ödemeden alan adını yenilemesine olanak tanır.

Alan Adı Kayıt Kuruluşu Seçimi

Niobe Hosting, web sitesi hosting ve alan adı kayıt hizmetleri için mükemmel bir seçimdir. Alan adınızı, web sitenizi, hızınızı ve güvenliğinizi yönetmenize yardımcı olacak çok çeşitli hizmetler sunar. Önbelleğe alma, CDN ve SSL hizmetleri birinci sınıftır ve müşteri destekleri duyarlı ve yardımseverdir.

Niobe Hosting, güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir web hosting ve alan adı kayıt sağlayıcısı arayanlar için mükemmel bir seçimdir.

Avantajları

Web sitenizi ve alan adı hizmetlerinizi yönetmenize yardımcı olacak çeşitli hizmetler sunar.

Kullanımı kolay kontrol paneli.

Önbelleğe alma ve CDN hizmetleri.

Hızlı ve teknik destek.

Diğer şirketlerin ekstra ücret talep ettiği birçok özellik veya hizmet ücretsizdir veya planlarına dahildir (önbelleğe alma, yedeklemeler ve SSL sertifikaları gibi).