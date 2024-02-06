4 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (7 Ocak Çarşamba)olmak üzere 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|396
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, KURUÇEŞME FATİH, NÜZHETİYE, YENİ
|1., 10. SK., 110. SK., 12. SK., 14., 14. SK., 16. SK., 17., 20., 20. SK., 4. SK., 6. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BARIŞ CD., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI, HASAN ATAKAN CD., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, ISMAIL ÖZEN, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., KAHRAMAN SK., KAHVELER SK., KAZIM ÖZALP CD., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., OKUL SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., ŞEHİT YAVUZ SK., ŞİRİNTEPE YOLU CD., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK.
|07.02. 2024
|09:00
|15:00
|56408
|KOCAELİ
|İZMİT
|BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER
|BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGIZ, ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., LALE SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK.
|07.02.2024
|09:00
|17:00
|56412
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, AKINCI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇILI, ÇERÇİLİ, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KUBUZCU, MERKEZ ERIKLI, ORHAN, SELAMETLI, SÜLLÜ, YAĞCILAR, YUSUFÇA
|ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, GÜNEY MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|07.02.2024
|09:00
|17:00
|56429
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YUVACIK YAKACIK
|BOSTAN, BÜKRE SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., TAŞPINAR SK., YAPRAK
|07.02.2024
|09:30
|17:30
|56437
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY
|3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA, YONCA SK.
|07.02.2024
|09:00
|17:00
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