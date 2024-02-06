Bir uyarı da AFAD'dan geldi. ‘Marmara'daki depremde tsunami olacak’

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü çerçevesinde bilim insanlarının da katılım gösterdiği etkinlikte, basın mensuplarına çok önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, olası Marmara depremine ilişkin "Tarihsel depremlere baktığımızda, bu depremlerin tsunami oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda Marmara içerisinde olacak bir depremde de tsunami olacağı öngörülerek çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin birinci yılı nedeniyle, bilim insanları AFAD'da bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı. Düzenlenen bilgilendirme toplantılarına, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın yanı sıra; üniversitelerden deprem bilimi, jeoloji, yapı bilimi gibi alanlardan akademisyenler katıldı.

“MARMARA İÇERİSİNDE OLASI BİR DEPREMDE TSUNAMİ GERÇEKLEŞECEK”

Prof. Dr. Orhan Tatar, muhtemel Marmara depremi hususunda AFAD’ın çalışmalarını anlattı. Neredeyse bütün bilim insanlarının, İstanbul için bir depremi ön gördüğünü vurgulayan Tatar, bu depreme hazırlıklı olmanın gerekliğine dikkat çekti. Marmara kıyılarında bir tsunami riskinin de var olduğunu açıklayan Tatar, "Tarihsel depremlere baktığımızda bu depremlerin tsunami oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda Marmara içerisinde olacak bir depremde de tsunami olacağını öngörerek çalışmalar yapılıyor. Marmara ve diğer kıyılarda tsunami gözlem istasyonlarımız var. Bu önemli bir çalışma. Çok fazla çalışma var ama bunları daha da artırtmamız gerekir" dedi.

AFAD'ın başlıca hedeflerinden birinin de 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde arama kurtarma personeli sayısını 100 bine çıkarmak olduğunu belirten Tatar, "Bu önemli bir hedef. Şu an AFAD'ın kendi bünyesinde 2 bin 300 civarında arama kurtarma personeli var. Bu rakam yakın zamanda 3 bin daha eklendiğinde 4 bin 500, 5 bin civarına çıkacak. Bu önemli ama bizim muhakkak sivil toplum kuruluşlarımızın, devletin kamu kurumlarının bünyesinde de 'hazır kıta' diyebileceğimiz arama kurtarma ekiplerinin de yetiştirilmesi, ekipman ve donanımlarının hazır hale getirilmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.