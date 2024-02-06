Sakaryaspor, Koray Kılınç'ı transfer etti

Sakaryaspor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki santrfor Koray Kılınç ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık" denildi.