Sakaryaspor, Koray Kılınç'ı transfer etti

Sakaryaspor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki santrfor Koray Kılınç ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık" denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.