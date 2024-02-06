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Sakaryaspor, Koray Kılınç'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı.

İhlas Haber Ajansı
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Sakaryaspor, Koray Kılınç'ı transfer etti mask

Sakaryaspor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki santrfor Koray Kılınç ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık" denildi.
# medya

06 Şub 2024 - 23:39 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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