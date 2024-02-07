Vaatler yarım kaldı, mağduriyetler arttı! 679 bin konuttan 75 bini teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Bu geçen zaman zarfında depremzedelerin konut ihtiyacının hala karşılanamamış olması resmi verilerle doğrulandı.

ERDOĞAN'IN BİR YIL İÇİNDE 319 BİN KONUT VAADİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2023'te yaptığı açıklamada, "Amacımız, bir yıl içinde 319 bin konutu tamamlamak ve toplamda 650 bin yeni konut inşa ederek depremzedelere teslim etmektir" demişti.

11 Nisan 2023'te sosyal medyada yaptığı açıklamada ise, "Allah'ın izniyle, bir yıl içinde 319 bin konutun tamamlanacağı şekilde toplamda 650 bin yeni konut inşa ederek, afetin etkilediği 11 ilimizde ve çevresindeki bölgelerdeki yaraları tamamen iyileştireceğiz" ifadelerine yer vermişti.

679 BİN KONUTTAN 75 BİNİ TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgelerindeki konut ihtiyacı ve yapılan konut teslimatları detaylı bir şekilde ele alındığında Hatay'da 254 bin 195, Kahramanmaraş'ta 112 bin 414, Malatya'da 103 bin 15, Adıyaman'da 64 bin 811, Gaziantep'te 41 bin 922, toplamda ise 679 bin 996 konuta ihtiyaç duyuluyor. 679 bin 996 konuttan Mart 2024 sonu itibarıyla 75 bin 364’ü teslim edilmiş olması, ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyetini artırırken, sürecin yönetimindeki aksaklıkları da gözler önüne seriyor.

TESLİM ORANI EN DÜŞÜK HATAY’DA

İhtiyaç ve teslim sayısına oran olarak bakıldığında Hatay’da Şubat 2024 sonu itibarıyla ihtiyaç duyulan konutların yüzde 2,9’u teslim edilmiş olacak. Bu oran Mart 2024 sonunda yüzde 4,1’e yükselecek. Hatay teslim oranının açık ara en düşük olduğu şehir konumunda.

Kaynak: karar