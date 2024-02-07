07 Şub 2024 - 08:48 - Gündem

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık düşüyor mu?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?